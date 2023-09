ITA, ripristinati i voli per Milano ma ora la compagnia ‘batte cassa’

Allarme rientrato. Almeno per ora. Anche in inverno resteranno tre i voli quotidiani da Brindisi e otto quelli da Bari in direzione di Milano Linate. Questa la decisione presa da ITA Airways dopo le polemiche che hanno fatto seguito all’annuncio di tagliare un volo giornaliero, da entrambi gli aeroporti, in direzione del capoluogo lombardo. Una decisione in effetti apparsa incomprensibile a tutti, in virtù dei numeri altissimi in termini di traffico passeggeri registrati dagli aeroporti pugliesi. La soddisfazione oggi, però, è trasversale: il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, ha ringraziato ITA annunciando nel contempo interlocuzioni commerciali con l’obiettivo di rafforzare anche la connettività con Roma. Esultano anche i parlamentari pugliesi di centrodestra che avevano protestato con decisione, presentando anche un’interrogazione al Ministro Salvini: “Si tratta di un risultato importantissimo – dichiarano – adesso, accogliamo positivamente la conferma di Ita di un’apertura sulla reintroduzione della terza frequenza giornaliera da Brindisi a Roma ed è su questo che lavoreremo”. Ora, si lavora, dunque, sui collegamenti con Roma. Ita è disponibile al dialogo ma batte cassa presso la Regione Puglia, chiedendo ristori cosi come avviene per le società low cost: Chiara la nota stampa del vettore attraverso la quale auspica “un supporto da parte di Aeroporti di Puglia e del territorio a sostegno dei propri sforzi operativi”. Le trattative, insomma sono aperte.

