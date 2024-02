Irccs Bari, Cardiologie Aperte: una settimana dedicata al cuore

BARI – Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura. È importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante. Per questo motivo la Fondazione per il Tuo cuore Hcf Onlus dei Cardiologi Ospedalieri Italiani e l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi, fino al 17 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia anche quest’anno l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2024”. Durante la settimana la Fondazione attiverà il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi Anmco in tutta italia e all’Irccs Giovanni Paolo II di Bari con 1300 ore di consulenza cardiologica gratuita.

