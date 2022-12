Condividi su...

TRICASE – Investito da un’auto mentre attraversava la strada è morto poco dopo in ospedale. Tragedia nel pomeriggio lungo la Statale 275, nel territorio comunale di Lucugnano, frazione di Tricase. La vittima è Carmine Baglivo, medico 65enne del posto, residente della zona e molto noto in paese come professionista da poco in pensione, marito e padre di tre figli. Il tragico incidente intorno alle 17, in un tratto della provinciale nei pressi del cimitero. Nonostante i soccorsi tempestivi, il medico è deceduto poco dopo in ospedale, a Tricase.