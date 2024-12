Inseguimento di polizia e gdf sulla Ss16: rapinatori speronati

Attimi di grande tensione si sono vissuti questa mattina lungo la SS16, quando un’operazione congiunta tra la polizia di Stato e la Guardia di Finanza Bat ha portato a un inseguimento ad alta velocità nei confronti di una banda di rapinatori. Il gruppo criminale, che era in fuga dopo un colpo messo a segno, ha tentato di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine, dando vita a una serie di manovre spericolate. L’inseguimento è culminato nei pressi di Giovinazzo, quando uno dei veicoli coinvolti è stato speronato da un’auto della polizia, bloccando la fuga dei rapinatori. L’impatto ha causato il fermo dei criminali, ma anche gravi disagi alla circolazione stradale. L’incidente, infatti, ha provocato la formazione di lunghe code che si sono estese per circa 8 chilometri, paralizzando completamente il traffico in entrambe le direzioni della statale. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati rimossi solo dopo diverse ore, causando disagi ai pendolari e agli automobilisti diretti verso la città di Bari e le località vicine. Nonostante il caos in strada, nessuna persona è rimasta ferita durante l’inseguimento e l’incidente. Le indagini sono ancora in corso per determinare tutti i dettagli della rapina.

