Polizia di Stato, cala del 10% la delittuosità nel capoluogo pugliese

BARI – Un indice di delittuosità in calo del 10 per cento nel capoluogo; del 6,5 per cento nella città metropolitana, per una media del meno 8 per cento. E poi ancora 30.168 controlli sul territorio e 2.657 perquisizioni, identificando 154.903 persone. Tratte in arresto 625 persone, 1704 quelle denunciate in stato di libertà. Sequestrati 84 chili di hashish, circa 10 di droghe sintetiche, 8.05 di cocaina, 7,2 chili di marijuana e 5 di eroina.

Sono solo alcuni dei numeri della Polizia di Stato di Bari tra capoluogo e provincia nel periodo tra il primo gennaio e il 30 novembre scorso. 227 i servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”. Tra questi, 100 nella città di Bari, 114 a Bitonto e 34 a Corato. Analizzando i dati relativi alla delittuosità, nella città di Bari si registra un calo dei furti del 12% rispetto all’anno precedente. Stesso trend seguito dal reato di rapina, che scende del 9% rispetto al 2023 e per i reati di estorsione (-1%), mentre non si registrano casi di usura. Tre i 3 casi di omicidio, contro l’unico episodio del 2023. In ultimo 67 gli ammonimenti del Questore per stalking e Codice Rosso

