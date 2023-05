LECCE – Una vera e propria maratona di sport, solidarietà ed inclusione che ha coinvolto centinaia di ragazzi di otto scuole superiori di Lecce, pensata per ricordare Pierandrea Longo, il giovane di Strudà scomparso a causa di una malattia rara, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. In un mese i ragazzi si sono cimentati in un torneo di pallavolo, nella elaborazione di un prodotto culturale e di un progetto di inclusione sociale, la cerimonia conclusiva si è svolta al museo Castromediano.

Infine è stato presentato un importante progetto della Fondazione Meyer di Firenze sostenuto dell’Associazione ‘Il sorriso di Pierandrea’ che riguarda lo studio delle istiocitosi su un gruppo di 10 pazienti per un periodo di due anni.

