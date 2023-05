Con lo scooter sfondano la vetrata del negozio Vision Ottica Vernaleone di via Oberdan a Lecce. In due sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza intorno all’una e mezza. Una volta dentro hanno arraffato occhiali di note griffe per un danno di circa 70mila euro in fase di quantificazione.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp