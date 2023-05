VEGLIE – “L’evoluzione del territorio d’Arneo a 70 anni dalle lotte contadine” è stato il tema al centro dell’incontro promosso dal GAL Terra d’Arneo in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce, pensato per approfondire una pagina di storia che ha segnato l’identità di questa parte del Salento e ricordare le gesta dei braccianti. In questa occasione è stata ’inaugurata anche la mostra “Visioni del Sud” che attraverso le immagini del fotografo salentino Giuseppe Palumbo ha restituito il clima e le condizioni di vita dei contadini nel Salento nella prima metà del ‘900, l’allestimento è stato completato grazie al lavoro di ricerca nell’Archivio di Stato di documenti inediti utili a comprendere e a ripercorrere una storia mai dimenticata.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

