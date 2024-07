Inferno a Lido Silvana, un fermo dei Carabinieri

PULSANO – I Carabinieri hanno fermato un uomo di 66 anni che risulta indagato per l’incendio che ha devastato Lido Silvana nelle scorse ore. I militari avrebbero raccolto elementi utili per il fermo, avvenuto nella mattinata di mercoledì, rapidissime le indagini degli inquirenti, stando a quanto si apprende, pare la persona fermata avesse acceso un fuoco per bruciare stoppie, in una zona non lontana dalla Contrada Caggione, l’uomo avrebbe poi perso il controllo delle fiamme che si sono rapidamente propagate. Il vasto incendio che ha divorato macchia mediterranea, abitazioni e locali commerciali, potrebbe essere partito da lì.

