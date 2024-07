Controlli Carabinieri N.A.S.: ispezioni e sequestri a Taranto e provincia

Per garantire la sicurezza alimentare, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno ispezionato numerose attività alimentari: 55 attività controllate, 20 sono risultate non conformi, rappresentando il 36% del totale.

In un ristorante-pizzeria della litoranea salentina, insieme al personale della Asl di Taranto, i militari hanno scoperto due depositi alimentari attivati abusivamente. Il Direttore del S.I.A.N. dell’Asl ha disposto la cessazione immediata delle attività.

In tre strutture turistico-ricettive della provincia di Taranto e in un ristorante della città sono stati sequestrati circa 330 kg di prodotti ittici e alimentari per varie violazioni amministrative, tra cui mancata tracciabilità, superamento della data di scadenza e mancato rispetto delle procedure Haccp. Il ristorante di Taranto presentava inoltre precarie condizioni igienico-sanitarie, motivo per cui è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività.

Altre ispezioni hanno rivelato la presenza di depositi alimentari non autorizzati dal punto di vista sanitario o mantenuti in condizioni igieniche e strutturali inadeguate. Anche in questi casi, il Sian dell’Asl ha ordinato la cessazione immediata delle attività.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 13.000 euro e i titolari delle attività non conformi sono stati segnalati alle autorità competenti.

