Taranto, B&B e case vacanza: 60mila euro di redditi non dichiarati

Nelle ultime settimane, la Guardia di Finanza del Gruppo di Taranto, in collaborazione con la compagnia di Manduria e la tenenza di Castellaneta, ha effettuato una serie di controlli fiscali mirati ai titolari di bed & breakfast e case vacanza. L’obiettivo principale di questi interventi è stato verificare la corretta dichiarazione dei redditi derivanti dalla locazione turistica degli immobili.

Le Fiamme Gialle hanno individuato i soggetti da controllare attraverso l’analisi delle informazioni raccolte e la consultazione delle banche dati a disposizione del Corpo. Dai controlli è emerso che molti contribuenti non hanno dichiarato i redditi derivanti dalla locazione turistica di immobili situati a Taranto e nelle principali località turistiche della provincia, come Lizzano (San Pietro in Bevagna) e Ginosa Marina.

L’analisi della documentazione acquisita e le indagini bancarie svolte hanno rivelato che i redditi complessivamente occultati al Fisco ammontano a circa 60mila euro. I controlli antievasione continueranno senza interruzione per tutta la stagione estiva, con l’intento di contrastare le frodi fiscali non solo attraverso azioni repressive, ma anche promuovendo la prevenzione degli illeciti e stimolando la compliance.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author