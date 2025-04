Martina, Pizzulli: “Siamo stati troppo superficiali”

Passo falso per il Martina, sconfitto dal Nardò al ‘Tursi’. Un risultato commentato così dal tecnico degli itriani, Massimo Pizzulli, ai microfoni di Antenna Sud: “Stiamo avendo qualche problema in fase realizzativa, da qualche partita non riusciamo a segnare. L’approccio non è stato dei migliori. Complimenti al Nardò per la grande partita ma, vedendo come sono nati i gol, siamo stati troppo superficiali. Dovevamo essere più umili in alcune situazioni. Non abbiamo avuto la forza per accorciare le distanze, nonostante le occasioni. Ci abbiamo provato in tutti i modi, anche con il 4-2-4. I ragazzi hanno dato tutto, ci manca un po’ di brillantezza e anche le energie mentali stanno mancando”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author