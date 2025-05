Lecce, giudice Biondi contesta legittimità decreto Flussi

Sospeso il giudizio in Appello sulla permanenza di due migranti nel Cpr di Restinco (Brindisi)

Il giudice Giuseppe Biondi, consigliere di turno presso la Corte d’Appello di Lecce, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del cosiddetto decreto Flussi (n. 145 del 2024), convertito in legge lo scorso dicembre, sospendendo contestualmente il giudizio relativo alla proroga del trattenimento di due migranti presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco, a Brindisi.

La decisione del magistrato si inserisce nell’ambito di un ricorso presentato dall’avvocato Bartolo Gagliani, legale di due cittadini stranieri (uno di nazionalità tunisina, l’altro di origine marocchina) contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, precedentemente emesso dalla commissione territoriale competente di Lecce.

Nell’ordinanza, tra le prime del genere a livello nazionale, si contestano diversi profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 77, comma 2, 25 e 102 della Costituzione. Il giudice lamenta in particolare la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, fondamentali per l’adozione di un decreto-legge, nonché la compressione dei diritti di difesa dovuta alle modifiche introdotte dal provvedimento nell’ambito dei giudizi di impugnazione.

Tra le criticità segnalate, anche la mancanza di una specializzazione del giudice competente, in relazione alla complessità della materia trattata. Viene inoltre citato l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza davanti alla legge, rilevando possibili discriminazioni ai danni dei migranti.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, il decreto 145/2024, adottato in seguito ad alcune ordinanze del tribunale di Roma che avevano bloccato i trattenimenti nei Cpr allestiti in Albania, avrebbe assegnato originariamente alle Corti d’Appello la competenza in materia di impugnazione dei provvedimenti in tema di protezione internazionale.

Tuttavia, in fase di conversione, tale competenza è stata limitata ai soli provvedimenti questorili di trattenimento e alle relative proroghe, che rappresentano procedimenti incidentali rispetto alle domande di asilo e protezione sussidiaria, e non veri procedimenti di impugnazione.

Il giudice sottolinea come questa modifica normativa non sia stata accompagnata da motivi espliciti di urgenza, e come l’intera struttura del decreto risulti compromessa da un’assenza di coerenza e giustificazioni normative. “A dimostrazione della confusione regnante — scrive il giudice —, non può che sottolinearsi come l’originaria previsione sia stata stravolta, ancora una volta senza che ciò fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessità”.

