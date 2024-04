BARI – Il sinistro si è verificato intorno alle 8,00 sulla strada provinciale che collega Gioia del Colle a Putignano, quando per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. A perdere la vita un uomo di 48 anni, si stava recando a lavoro in una cava a Castellana Grotte. Ferito l’altro conducente. Sul posto i sanitari del 118 e per i rilievi i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Gioia del Colle, si tratta dell’ennesimo incidente mortale su questa strada.

