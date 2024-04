Conte, ‘La politica sta dando uno spettacolo impietoso’

“Voto di scambio politico-mafioso, truffe, corruzione: la politica sta dando uno spettacolo impietoso”. Lo dice Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in un’intervista a QN commentando le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto la politica nelle ultime settimane.

“Questo frustra le speranze dei cittadini, che si allontanano dalla partecipazione. Come ai tempi di Mani Pulite, la classe dirigente del Paese rischia di perdere il treno di un radicale cambiamento, di una radicale bonifica della vita politica e delle sue regole del gioco. Questo treno lo sta perdendo per prima la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha detto una parola su un suo esponente in Sicilia arrestato per voto di scambio politico-mafioso, che non fa dimettere i suoi ministri nemmeno di fronte a pesanti inchieste che riguardano truffe sui fondi Covid”.

“Gli italiani hanno bisogno di segnali diversi e di tornare a credere nella politica – aggiunge Conte -: per questo in Puglia abbiamo lasciato posti in Giunta e incarichi dopo le inchieste su quel territorio e proposto un Patto per la Legalità”.

Su Bari: “Non abbiamo mai smesso di lavorare per l’unità. Di fronte alle tante inchieste di queste ultime settimane, non potevamo far finta di nulla, siamo inflessibili con il centrodestra che ignora e calpesta la questione morale e dobbiamo esserlo altrettanto anche quando queste inchieste toccano altri partiti con cui ci presentiamo in coalizione. Questo non è opportunismo o slealtà, ma significa mantenere la barra dritta”, conclude il leader del M5S.

