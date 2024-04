Copertino, molotov contro l’abitazione di un commerciante

Un attentato incendiario è stato compiuto la scorsa notte a Copertino, dove sconosciuti hanno lanciato una molotov contro il portone di ingresso dell’abitazione di un commerciante di legna del posto, in via Antonio Galateo. L’esplosione dell’ordigno, confezionato con una lattina di birra, ha creato danni ingenti alla facciata della villetta dove il 56enne abita con la famiglia. Danneggiati prospetto e infissi, divelto il portone di alluminio. Le fiamme hanno danneggiato anche la macchina dell’uomo che era parcheggiata vicino. E’ stato lo stesso commerciante a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Si indaga per risalire al movente e ai responsabili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author