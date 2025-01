Incidente Canosa, la procura apre un’inchiesta: possibile omicidio stradale

La Procura di Trani apre un fascicolo di inchiesta per fare chiarezza sull’incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale 93, all’altezza del casello autostradale di Canosa, in cui sono morti Giovanni Fiore di 25 anni, e Francesco Minervini di 21 anni. L’ipotesi di reato contestata al momento contro ignoti, è omicidio stradale. Al vaglio degli inquirenti – come riferisce l’Ansa – ci sono le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del casello autostradale e la testimonianza del camionista, rimasto illeso. Da chiarire come mai l’auto con a bordo le vittime sia finita contro il tir.

