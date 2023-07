BARI – Un operaio, di nazionalità italiana di cui non sono state rese note le generalità, è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada che collega Altamura a Toritto, nel Barese. La vittima, secondo quanto si apprende, era a bordo di un furgone con altri due colleghi quando il mezzo su cui viaggiava, per cause da accertare, è finito contro un tir. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

