Incidente alla periferia di Surbo, perde la vita un 42enne

È di un morto il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella serata di domenica 27 ottobre a Surbo, in Salento.

Intorno alle 21:30, una Fiat 500 Abarth, per motivi da accertare, si sarebbe scontrata contro una Volkswagen Golf, parcheggiata in via Benedetto Croce (SSP 236), nei pressi del cimitero.

Gravi si sono rivelate sin da subito le ferite riportate dal conducente della Fiat 500: Salvatore Daniele, un 42enne del posto, il quale è stato immediatamente soccorso sul posto inizialmente dagli automobilisti di passaggio e poi dagli operatori sanitari del 118.

Dopo ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale medico e paramedico, il 42enne è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove, dopo alcune ore, è morto.

Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco, i quali hanno prontamente proceduto alla messa in sicurezza di entrambe le autovetture per garantire l’incolumità delle persone presenti e prevenire eventuali ulteriori rischi.

Sarà compito dei carabinieri del comando compagnia di Lecce, intervenuti per i rilievi, ricostruire la dinamica dell’incidente. I veicoli, intanto, sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la salma del 42enne è stata trasferita presso l’obitorio del nosocomio salentino per eventuali accertamenti.

