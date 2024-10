Incidente sul lavoro a Martina Franca: operaio cade da una scala

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Martina Franca, attorno alle ore 8:00, in via Madonna Piccola, nei pressi della stazione di servizio ex Martina Caffè.

Un operaio, dipendente di una ditta specializzata nella videosorveglianza pubblica, è precipitato da una scala dall’altezza di circa 3/4 metri mentre era intento a effettuare lavori di manutenzione su un palo. A causa della caduta, l’uomo ha riportato multiple fratture, tra cui una frattura scomposta a un piede.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’infortunato prima di trasportarlo in ospedale. Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri. Successivamente, sono intervenuti la polizia locale e il personale dello Spesal per i competenti accertamenti e per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini per chiarire le dinamiche dell’infortunio.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, anche se quasi certamente si è trattato di un cedimento strutturale della parte bassa del palo a cui era appoggiata la scala.

