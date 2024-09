Incendio in appartamento a San Ferdinando di Puglia. Tre persone ricoverate in ospedale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Momenti di paura nella notte a San Ferdinando di Puglia. Un incendio è divampato in un appartamento in via Indipendenza, nella zona centrale del paese. Soccorsi i componenti di una famiglia, marito, moglie e il figlio di 2 anni, intossicati dall’inalazione del monossido di carbonio sprigionato dal fumo. Le tre persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta per accertamenti, dai soccoritori del 118 intervenuti con due ambulanze da San Ferdinando di Puglia e dalla vicina Trinitapoli.

Da chiarire le cause dell’incendio domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Barletta che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Gli accertamenti di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author