Incendio distrugge un ristorante a Leverano: evacuati i clienti

Sono al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incendio che ha distrutto il ristorante “Il Toscanaccio”, situato in via Ancona, a Leverano.

Erano da poco passate le 22:30 di mercoledì 16 settembre quanto le fiamme sono divampate nei locali della cucina. Ad accorgersi del rogo è stato il personale che vi lavorava all’interno, il quale ha immediatamente invitato la clientela ad uscire, temendo il peggio e mettendo in sicurezza i presenti.

In poco tempo, le lingue di fuoco hanno avvolto tutto il locale, distruggendondolo completamente. Il rogo ha raggiunto anche un’attività attigua al ristorante, specializzata nella vendita di accessori nautici e barche, alcune delle quali risultano danneggiate.

Immediatamente la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce che, allertati dai residenti della zona, hanno provveduto a spegnere l’incendio, mettendo in sicurezza l’area, ed evitando ulteriori danni a persone o cose.

Sul posto anche gli operatori sanitari del 118, che hanno soccorso alcune persone rimaste sotto shock e intossicate dal fumo, olte ai carabineri.

