Incendio devastante a Trepuzzi: distrutto un deposito logistico

TREPUZZI – Un vasto incendio ha colpito i capannoni delle ex officine meccaniche Omfesa, attualmente utilizzati come deposito dalla Fortunato Logistica, azienda specializzata in stoccaggio e distribuzione merci. Sul posto sono impegnate sei squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. L’incendio ha distrutto l’intero deposito e tutto il materiale custodito al suo interno. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. +++ IN AGGIORNAMENTO +++

