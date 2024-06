In otto scuole leccesi maturità interrotta per il ballottaggio

Lecce – Dalla mezzanotte di sabato 22 giugno è scattato il silenzio elettorale per quanto concerne il ballottaggio che sta tenendo col fiato sospeso un’intera città. I leccesi infatti sono chiamati nuovamente alle urne per decidere chi tra Adriana Poli Bortone e Carlo Salvemini sarà il nuovo sindaco del capoluogo salentino. Un testa a testa che ha visto il suo epilogo, per quanto concerne la campagna elettorale, negli ultimi due comizi dei candidati sindaci nella serata di venerdì 21 giugno in piazza Sant’Oronzo. Ora parole alle urne tra domenica 23 e lunedì 24 giugno; urne che per essere collocate fisicamente hanno bisogno dei loro seggi e quindi delle aule delle scuole superiori leccesi. E gli esami di maturità in corso? Per sette istituti scolastici la maturità viene bruscamente interrotta per riprendere solo dopo lo spoglio e la sanificazione degli ambienti. Per i ragazzi quindi di Calasso, Siciliani, Banzi, De Giorgi, Deledda, Galilei, Virgilio e Palmieri c’è stato giusto il tempo di completare le due prove scritte e attendere. Da calendario, infatti, gli orali dovrebbero iniziare proprio lunedì 24 giugno ma il ballottaggio quasi sicuramente porterà le commissioni d’esame a far slittare di una settimana le sessioni della prova orale con buona pace dei ragazzi di quinto che vedranno prolungarsi l’attesa di una meritata vacanza.

