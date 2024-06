Carmiano (LE), Federaziende ed Expo Salento focus sulle aziende salentine

Carmiano (LE) – Federaziende e l’Associazione Expo Salento Sotto le Stelle hanno presentato il convegno “Incentivi e opportunità di sviluppo per le Piccole e Medie Imprese e liberi professionisti”; un importante occasione per il nostro territorio per migliorare le prospettive di crescita offrendo occasioni di lavoro e benessere. I tecnici di Federaziende hanno presentato alla platea le misure e gli incentivi attualmente esistenti per le imprese e i liberi professionisti. Si è parlato di Nidi, Resto al Sud, Credito d’Imposta ZES, PIA, MiniPia e PIA Turismo oltre che delle Misure proposte dal Gal Terra D’Arneo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author