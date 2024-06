Emiliano convoca primari Asl Lecce, Cdx: ‘Incontro elettorale travestito’

“Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha convocato una riunione con i primari della Asl di Lecce. Potrebbe sembrare una buona notizia, considerando la situazione disastrosa della sanità salentina: liste d’attesa interminabili, reparti chiusi, pronto soccorso in crisi, servizi territoriali assenti, operatori sanitari esausti e pazienti abbandonati. Tuttavia, la realtà sembra essere ben diversa”.

Secondo il senatore Roberto Marti (Lega) e il deputato Saverio Congedo (Fratelli d’Italia), l’incontro ha avuto come vero scopo la campagna elettorale a favore del candidato sindaco di Lecce per il centrosinistra, Carlo Salvemini. “Emiliano ha ben pensato di approfittare del suo ruolo istituzionale per andare a caccia di voti,” affermano i parlamentari, “avrebbe potuto farlo legittimamente partecipando a comizi pubblici nei tempi consentiti. Invece, si muove di nascosto, utilizzando canali che dovrebbero essere impiegati per risolvere i problemi del servizio sanitario leccese. È gravissimo.”

Marti e Congedo annunciano inoltre l’intenzione di presentare “un’interrogazione parlamentare sull’accaduto”, concludono affermando che “Lecce e i leccesi non meritano di essere trattati in questo modo”.

L’incontro, tenutosi poco prima del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Lecce, vede Carlo Salvemini contrapposto ad Adriana Poli Bortone, candidata del Centrodestra. Il clima politico si fa dunque rovente, con accuse che mettono in luce tensioni profonde tra le diverse forze politiche della città.

