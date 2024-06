Barletta: aumento TARI e non solo, PD e Forza Italia contro Cannito

BARLETTA – Nuovo scontro politico a Barletta in vista del consiglio comunale del 27 giugno. Il nuovo campo di battaglia tra maggioranza e opposizione passa dalla situazione economica cittadina, con il sindaco Cosimo Cannito e il gruppo di Fratelli d’Italia che puntano il dito contro strumentalizzazioni delle opposte parti politiche.

A far partire il botta e risposta, la nota del Partito Democratico in cui si evidenziano le cifre considerate esose per l’offerta estiva, l’aumento dell’IMU e l’imminente modifica al rialzo della TARI, a cui si aggiunge una tariffa per i parcheggi a pagamento giudicata ormai insostenibile dai dem.

Dello stesso avviso Forza Italia, nuovamente al centro di un botta e risposta interno alla stessa maggioranza barlettana. I consiglieri del gruppo si schierano contro gli aumenti e chiedono di prestare attenzione alle esigenze dei cittadini, non ultimi gli esercenti di corso Vittorio Emanuele che proseguono nella battaglia contro l’ordinanza di chiusura al traffico nel weekend.

Per Fratelli d’Italia, la presa di posizione di PD e Forza Italia rappresenta il nuovo capitolo di una sinergia volta a screditare l’amministrazione Cannito. I quattro rappresentanti del gruppo in consiglio comunale identificano in Marcello Lanotte la figura di riferimento che fa da collante tra dem e azzurri, riportando in auge un dualismo con il sindaco di Barletta che si protrae da tempo.

Il consiglio comunale di giovedì può aprire nuovi scenari, con le interrogazioni al primo punto, l’aumento della TARI al terzo e le variazioni di bilancio al quarto che rappresentano i principali terreni di un potenziale scontro tra le parti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author