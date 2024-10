Imprenditrice leccese muore in ospedale in attesa di intervento al cuore

Carmela Crispino, 58 anni, imprenditrice originaria di Lecce e residente a Melbourne, in Australia, è deceduta in ospedale in attesa di un intervento al cuore. Crispino, che si era trasferita in Australia dove aveva costruito una carriera di successo con la sua azienda, era rientrata in Salento a fine agosto per una breve vacanza. Purtroppo, il giorno fissato per l’operazione è stato rinviato di 48 ore a causa di due casi urgenti, ritenuti di priorità superiore. La paziente è deceduta in ospedale prima di poter essere sottoposta all’intervento.

