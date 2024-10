Tragico schianto sulla Monopoli-Alberobello: muore motociclista

Tragico incidente stradale, nella serata di mercoledì 30 ottobre, sulla strada provinciale che collega Monopoli ad Alberobello, nei pressi cimitero di Monopoli. La vittima è Andrea Bertini, 30enne di Polignano a Mare: viaggiava in direzione Monopoli a bordo della sua Ducati 600, quando, ragioni ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con una Toyota Aygo che procedeva nel senso opposto, guidata da una coppia di Monopoli intenta a svoltare in una stradina laterale.

L’impatto è stato fatale: l’auto si è ribaltata su un fianco, finendo contro un muretto a secco, mentre la moto è rimasta nel mezzo della carreggiata. Subito sono stati attivati i soccorsi: sul luogo sono arrivate due ambulanze del 118. Il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Purtroppo, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli per mettere in sicurezza il veicolo. La Polizia Locale, Polizia e Carabinieri hanno gestito la viabilità chiudendo temporaneamente il tratto di strada e deviando il traffico, in particolare quello proveniente da Alberobello, su percorsi alternativi.

