Veneto, neonata trovata morta nel wc: arrestata la madre, è pugliese

Piove di Sacco (PD) – Melissa Russo, 29 anni, italo-brasiliana originaria di Bari, ma da alcuni mesi domiciliata a Piove di Sacco (Padova), è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato per aver causato la morte della figlia appena nata.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, la donna avrebbe partorito all’interno del bagno della sua abitazione, in via Borgo Padova, senza assistenza sanitaria né la presenza di altre persone. Dopo il parto, Melissa Russo avrebbe posizionato la neonata a testa in giù nel wc e avrebbe azionato lo sciacquone, apparentemente con l’intento di disfarsi della piccola.

All’arrivo del personale del Suem 118, il corpo della neonata è stato trovato immerso nell’acqua della tazza, con un livello prossimo alla tracimazione, suggerendo che il tentativo di scarico fosse avvenuto dopo il blocco del deflusso causato dalla testa della bambina.

In attesa dell’esito dell’autopsia, la donna è stata arrestata. Gli inquirenti ritengono che le circostanze indichino un atto intenzionale e che l’esame autoptico possa fornire ulteriori prove.

