Il Potenza si fa rimontare due volte dal Crotone: termina 2 a 2 al “Viviani”

Un ignavo Potenza ospita al Viviani il Crotone di Lamberto Zauli per un match che mette in palio tre punti fondamentali per determinare le sorti dei ragazzi di Marchionni e il limbo della classifica. Se una vittoria infatti potrebbe significare raggiungere la quasi certa salvezza, una sconfitta potrebbe far cadere i leoni rossoblù nella bocca dell’inferno dei playout. Calabresi che giungono i terra lucana da un pareggio e due sconfitte e vogliono dunque invertire il trend.

Pronti, via. Dopo cinque minuti è Volpe ad accendere il match con un destro rasoterra respinto da D’Alterio. Al sesto minuto il signor Drigo concede un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di Loiacono su Castorani. Sul dischetto si porta Caturano (1-0) che realizza la decima rete stagionale e il momentaneo vantaggio rossoblù. La risposta del Crotone arriva al nono con Tumminello che da posizione defilata costringe Alastra alla deviazione in corner. Al 18esimo il Potenza ha la possibilità di raddoppiare con Castorani ma è miracoloso l’estremo difensore pitagorico ad opporsi con uno scatto di reni. Al 23esimo è ancora attento D’Alterio sul calcio di punizione di Saporiti. Il pareggio degli ospiti arriva alla mezz’ora esitata con Tumminello (1-1) che sfrutta al meglio l’assist di Gomez e supera Alastra con un pregevole tocco sotto. Due minuti dopo è D’Ursi a spaventare il Viviani ma il suo destro finisce sull’esterno della rete. Al 36esimo Tumminello in girata non inquadra lo specchio della porta. Potenza che ritrova il vantaggio al minuto 36 con Castorani(2-1) che col piattone destro la mette nell’angolino basso dove D’Alterio non può arrivarci. Al 43esimo Caturano si divora la rete del 3 a 1 colpendo il palo a portiere praticamente battuto. L’ultima occasione del primo tempo ce l’ha sui piedi Candellori che fa partire un missile diretto sotto la traversa ma D’Alterio ci arriva con la punta delle dita.

Nella ripresa dopo 7 minuti, Castorani, ancora al tiro, impegna il numero 22 ospite alla parata in corner. Al 55esimo è Gomez a provarci da fuori ma la palla termina di poco alta sulla traversa. Traversa presa in pieno invece da Giron al minuto 63 che aveva provato il mancino a giro. Il Crotone ritrova il pari al 71esimo ancora con Tumminello (2-2) che raccoglie l’assist di D’Ursi e batte, sul filo del fuorigioco, Alastra per la seconda volta. Al minuto 78 è Tribuzzi a lasciare il Viviani col fiato sospeso calciandola alta a conclusione di un bel contropiede.

Termina così una gara che ha regalato tante emozioni. Se al Crotone va dato il merito di essere riuscito per due volte a recuperare lo svantaggio, ai ragazzi di Marchionni è mancata forse la personalità di chiudere un match tutto sommato equilibrato. Obbiettivo salvezza dunque rinviato, per il Potenza, alla sfida dello “Iacovone” in programma sabato 6 aprile.

IL TABELLINO DI POTENZA – CROTONE

Sabato 30 marzo 2024, ore 18.30, stadio “A. Viviani”: 34a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Hristov; Hadziosmanovic, Saporiti, Candellori (82’ Schiattarella), Castorani (76’ Asencio), Burgio; Volpe (76’ Di Grazia), Caturano.

A disp.: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Spaltro, Rossetti, Verrengia, Maisto, Pace, Paura, Petti.

All.: Marchionni

CROTONE (4-4-2): D’Alterio; Rispoli (59’ Leo), Battistini, Loiacono (80’ Bove), Giron; Tribuzzi (88’ Bruzzaniti), Zanellato, Vitale (59’ Felippe), D’Ursi; Tumminello, Gomez (59’ Comi).

A disp.: Dini, Martino, Kostadinov, Crialese, Cantisani.

All.: Zauli

Arbitro: Drigo (Portogruaro)

Guardalinee: Fumarolo (Barletta) – (Aletta (Avellino)

Quarto Uomo: Mirabella (Napoli)

POTENZA 2 – 2 CROTONE

MARCATORI: 7’ Caturano (r), 30’, 71’ Tumminiello, 36’ Castorani,

AMMONITI: 22’ Battistini, 84’ D’Ursi

ESPULSIONI:

CORNER: 6 – 5

RECUPERO: 3’ – 6’

SPETTATORI: 2.795

INCASSO: euro 27.075

