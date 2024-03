Crollo Foggia a Latina: i laziali fermano la rincorsa dei rossoneri, 3-0 al Francioni

Il Foggia crolla a Latina e interrompe la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi: al Francioni termina 3-0 a favore dei nerazzurri di Fontana che salgono a quota 51 punti in classifica staccando di sei lunghezze i loro avversari di giornata, fermi a quota 45 e incappati nel più classico dei pomeriggi no.

Cudini opta per un 3-4-3 con Gagliano al centro dell’attacco al fianco di Rolando e di Millico, Fontana risponde con un 3-4-2-1 nel quale il riferimento offensivo è Mastroianni, sostenuto da Del Sole e da Riccardi. In cronaca. Partono meglio i padroni di casa, pericolosi al minuto 8 con un colpo di testa di Paganini ben respinto in angolo da Perina. Sono le prove generali della rete del vantaggio locale che arriva al minuto 12: cross dalla destra per il colpo di testa di Cortinovis che lavora di sponda, scivolone di Perina in uscita su Vona e sfera che finisce sulla testa di Marino, abile a insaccare a porta praticamente sguarnita. I rossoneri provano a reagire e al minuto 18 si affacciano per la prima volta nell’area di rigore avversaria con un mancino di Rolando neutralizzato da Guadagno. Al minuto 39 è nuovamente Rolando, assistito da Millico, l’uomo più pericoloso per i satanelli: il suo sinistro ravvicinato, però, termina alto sopra la traversa.

Nella ripresa i ritmi restano bassi, per il primo sussulto bisogna attendere il minuto 62 quando i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Mastroianni il cui destro in diagonale esaurisce la sua corsa di poco a lato rispetto alla porta di Perina. I nerazzurri però giocano meglio nel complesso e al minuto 69 pervengono al 2-0: lo fanno con il neoentrato Fabrizi che, ben assistito da Ercolano in contropiede, ha tutto il tempo di entrare in area di rigore e di calibrare il destro che si infila alle spalle di Perina. La reazione dei pugliesi è tutta in un sinistro del solito Rolando, respinto con i pugni da Guadagno; sul prosieguo dell’azione Vezzoni, dopo un bel dribbling, spedisce alto da posizione defilata. I laziali non rischiano più nulla e, anzi, in pieno recupero concedono il tris: Mazzocco viene atterrato in area di rigore da Perina in uscita, per l’arbitro è calcio di rigore; dal dischetto va l’altro neoentrato Fella che spiazza l’estremo difensore foggiano per la rete che chiude definitivamente la gara. Il Latina fa festa, il Foggia si regala una Pasqua da dimenticare.

TABELLINO

LATINA 3

FOGGIA 0

LATINA (3-4-2-1): Guadagno; Vona (13′ st De Santis), Cortinovis, Marino; Ercolano, Di Livio (37′ st Fella), Paganini, Crecco; Del Sole (20′ st Mazzocco), Riccardi; Mastroianni (20′ st Fabrizi). A disp.: Fasolini, Scravaglieri, Di Renzo, Perseu, Capanni, D’Orazio, Sorrentino. All.: Fontana.

FOGGIA (3-4-3):Perina; Salines, Riccardi, Rizzo; Silvestro (39′ st Antonacci), Odjer, Tascone (23′ st Di Noia), Vezzoni; Rolando (39′ st Embalo), Gagliano (23′ st Tonin), Millico (35′ st Manneh). A disp.: De Simone, Nobile, Papazov, Castaldi, Ercolano, Schenetti, Brancato. All.: Cudini.

ARBITRO: Manedo Mazzoni di Prato

RETI: 12′ pt Marino (L), 24′ st Fabrizi (L), 45’+3 st Fella (L)

AMMONITI: Vona (L)

NOTE: Recupero: 1′ pt; 4′ st.

