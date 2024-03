Bari, Iachini: ‘A Modena voglio si giochi con personalità’

“Continuiamo a lavorare sotto tutti gli aspetti, sia con la difesa a 4 che a 3. Abbiamo visto i problemi di Menez che non miglioravano e allora abbiamo recuperato Aramu. Ci aspettiamo da lui un contributo importante. Abbiamo una freccia in più”: così il tecnico del Bari Beppe Iachini ha presentato nella sala stampa del San Nicola il reintegro nel gruppo del fantasista ex Venezia alla vigilia della trasferta di Modena, in programma lunedì prossimo. “Finora ci è mancata la fase realizzativa. Con qualche gol in più avremmo più punti. Diaw? Centelliniamo il lavoro per farlo tornare in condizione. Vediamo cosa ci diranno i medici”, ha aggiunto l’allenatore. “Nelle ultime settimane siamo stati più presenti nelle aree avversarie. Dobbiamo proseguire su questa strada. Dobbiamo essere ancora più determinati e tignosi. Dovremmo essere tutti più incazzati”, ha concluso Iachini in vista della sfida in Emilia, passaggio cruciale della stagione per evitare il coinvolgimento nella zona play out.

