Il Brindisi si aggiudica il derby con il Francavilla, Bonnin e Trotta stendono la Virtus

Il Brindisi si impone al Fanuzzi e supera per 2-0 la Virtus Francavilla grazie ai gol di Bonnin e Trotta. Villa rinuncia al minutaggio e lascia in panchina Macca, al suo posto c’è Garofalo. Dal primo minuto a si rivede anche Biondi, con Di Marco assente dell’ultima ora. Losacco cambia tanto rispetto al derby con il Taranto, a partire dal portiere: fra i pali c’è Saio e non Antonino. Diversi i rientri: da Bonnin, a Petrucci, passando per Trotta. Al 5’ Pagliuca calcia da posizione defilata, concludendo però sul fondo. Erroraccio di Dutu al 20’: Trotta calcia e Branduani ci mette i guantoni concedendo un corner sugli sviluppi del quale Bonnin trova l’inzuccata che vale l’1-0. Primo gol in maglia biancazzurra per il difensore domenicano. La Virtus prova a reagire ed al 25’ Polidori ci prova con coraggio dalla distanza, non trovando però lo specchio della porta. Al 28’ arriva però il raddoppio del Brindisi: Galazzini va via sulla destra sfruttando una leggerezza di Nicoli e serve Trotta, che spalle alla porta ha tutto il tempo per girarsi ed insaccare alle spalle di Branduani il gol del 2-0. Torna ad esultare l’ex Avellino. Al 35’ ancora Polidori ci riprova, ma nuovamente senza fortuna. Al 39’ il Brindisi sfiora il 3-0 con Trotta, che conclude di un soffio al lato. Sul capovolgimento di fronte il direttore di gara fischia un calcio di rigore in favore della Virtus Francavilla dopo un presunto fallo di mano di Merletti. Dagli undici metri si presenta Polidori che incrocia con il mancino e trova i guantoni di Saio, che battezza l’angolo giusto e para il penalty del 10 avversario. All’intervallo Villa richiama in panchina Nicoli a beneficio di Carella, che al 11’ su calcio di punizione trova i pugni di Saio. L’estremo difensore degli adriatici è bravo nel rispondere presente anche su Artistico, pochi secondi più tardi. Altri due cambi per gli ospiti: dentro Contini e Macca, fuori Polidori e Garofalo. Al 19’ la botta dalla lunga distanza di Falbo sibila non troppo distante dal palo. Forze fresche sia a centrocampo che in attacco per mister Losacco, che getta in mischia Valenti per Martorelli e Guida per Trotta. Al 21’ Macca con il destro prova ad impensierire Saio, che però para senza problemi. Colpo di tacco di Guida al 23’, con Branduani che sfiora un pallone non indirizzato nello specchio. Alla mezz’ora una botta violenta di Risolo mette Monteagudo davanti al portiere avversario, ma il capitano biancazzurro non trova il contatto pulito con la sfera. Al 35’ ancora padroni di casa ad un passo dal 3-0, Branduani risponde presente sul colpo di testa di Guida. Nel finale Villa tenta la mossa della disperazione mettendo in campo anche il giovanissimo Vapore, che entra al posto di Dutu e prova subito a rendersi pericoloso: il suo destro però termina alto, anche se di poco, sopra la traversa. Nel primo dei tre di recupero finali Bonnin insidia ancora la retroguardia biancazzurra, ancora Branduani a metterci una pezza. Il Brindisi torna a vincere al Fanuzzi, il derby con la Virtus Francavilla termina 2-0 in favore degli adriatici. Imperiali a +2 sul penultimo posto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author