“Il Mondo al contrario”: ora Vannacci si studia al Liceo

FRANCAVILLA FONTANA – “Il mondo al contrario”, per davvero, ora si studia a scuola: il libro firmato dal generale dell’Esercito italiano Roberto Vannacci, controverso best seller dai contenuti discussi e discutibili, diventa argomento di analisi e riflessione in una classe del Liceo Scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana. L’opera, da molti ritenuta un’invettiva populista meritevole di censura, ma da tanti considerata espressione di libero pensiero condiviso da parte della popolazione, è al centro di alcune lezioni di educazione civica della docente di lettere Giulia Schiavone. La professoressa, insieme alla dirigente scolastica Giuseppina Pagano, rivendica le possibilità offerte dall’analisi critica di un’opera che, nel bene e nel male, è diventata un fenomeno letterario. E pazienza se qualche genitore non sembra essere d’accordo. I dettagli, e le interviste, nel videoservizio di Antenna Sud.

