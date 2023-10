Bardi: “In arrivo altri benefici in bolletta per i lucani”

“Ringrazio il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, con il quale mi ero confrontato pochi giorni fa a Monza all’evento di Forza Italia e l’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico: con l’annuncio di oggi in Conferenza delle Regioni dell’arrivo di un prossimo decreto che riconoscerà le compensazioni ambientali ai territori che ospiteranno nuovi impianti da energia rinnovabile, si archivia una pagina di utilizzo del territorio che ha arricchito poche persone e non ha dato benefici tangibili ai cittadini lucani”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “La nostra richiesta di inizio anno – aggiunge Bardi – è stata accolta e prossimamente la Regione Basilicata potrà avere anche ingenti risorse per intervenire sulle bollette elettriche di cittadini e imprese. Cercheremo di applicare, negli anni futuri, la stessa filosofia del bonus gas anche all’energia elettrica, così come abbiamo già immaginato di fare sull’acqua, con un provvedimento in dirittura d’arrivo. Dopo decenni di sfruttamento del territorio senza che i lucani abbiano avuto alcun beneficio, finalmente si inverte la rotta, grazie al centrodestra a livello regionale e nazionale. Questo è il cambiamento. Così si difendono gli interessi del Sud e della Basilicata”, conclude il governatore lucano.

