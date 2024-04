Milan U23 in C, diminuiscono le speranze di ripescaggio per i club di D

La decisione del Milan di realizzare la squadra under 23 per partecipare al campionato di Serie C, riduce le speranze di ripescaggio per le retrocesse dalla C e le partecipanti ai Play-Off di Serie D. Questo perchè nell’eventualità di una mancata iscrizione in Lega Pro, il primo slot libero spetta proprio a una squadra B della Serie A. Poi, nel caso in cui dovessero liberarsi altri posti, con ogni probabilità, per la prossima stagione, si procederà in questo ordine: retrocessa dalla C e partecipante ai play-off di D. Pertanto, se dovesse essere confermata questa indiscrezione, significherebbe che un club di D per essere ripescato o ammesso dovrebbe sperare nella mancata iscrizione di almeno tre club di C. Ovviamente, resta inteso, che la decisione ufficiale spetterà al Consiglio Federale che dovrà anche stabilire i criteri per i ripescaggi. Lo scorso anno, ad esempio, venne cancellato il vincolo strutturale (lo stadio già a norma al momento della presentazione della domanda) per le riammissioni in B. Vincolo confermato, invece, per i ripescaggi dalla D alla C, tanto da aver portato le prime due in graduatoria Alcione e Nardò, a rinunciare. In ogni caso è impossibile al momento ipotizzare qualsisi graduatoria dal momento che il primo paramento per i punteggi deriva dal merito sportivo (e qundi posozione di classifica e esito di play-off e play-out).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author