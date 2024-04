Cerignola, con la Virtus occhio alle trappole. Raffaele studia le scelte

CERIGNOLA – Match trappola per il Cerignola, impegnato domenica sera al “Monterisi” contro la Virtus Francavilla, sfida che Antenna Sud trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro sul digitale terrestre. Gli ofantini ricevono una delle squadre più motivate dell’intero campionato, i biancazzurri alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta e consentire la disputa dei playout. Dalla sua però, l’Audace non può permettersi ulteriori passi falsi, dovendo rincorrere la zona playoff e con la possibilità di archiviare, adesso anche aritmeticamente, ogni dubbio salvezza. Il 3-5-2 di Raffaele è un rebus, viste le tante defezioni dell’ultimo periodo: a Picerno mancavano Allegrini, Capomaggio, Bezzon e Ruggiero, oltre allo squalificato Martinelli, che dovrà scontare altri due turni. In settimana tanti elementi reduci da acciacchi o lunghi infortuni, come Ligi e Sainz-Maza, ma anche Tentardini e Leonetti che son partiti titolari in Basilicata, potrebbero aver migliorato le loro condizioni, è possibile dunque che il tecnico abbia qualche freccia in più a disposizione nel proprio arco. In porta Barosi potrebbe insidiare ancora Krapikas, è ballottaggio tra i due. Visentin e Gonnelli perni difensivi, al loro fianco potrebbe essere adattato Coccia. Tentardini e Russo favoriti sulle fasce, in mezzo al campo tutto dipenderà dalle condizioni di Ruggiero e dall’eventuale rientro di Capomaggio, volato in Argentina una settimana fa per problemi famigliari. Le scelte offensive sono certamente quelle più ricche di varietà nell’ultimo periodo, al “Curcio” Vuthaj, come detto affiancato da Leonetti, ha timbrato il cartellino per la quarta volta in gialloblù, Malcore e D’Andrea da subentrati invece non hanno inciso. In quattro, dunque, per due posti, con Raffaele mai escludere sorprese.

