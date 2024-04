Serie B: Verso Como-Bari, Diaw in forte dubbio. In porta ci sarà Pissardo

Brenno fuori per scelta tecnica, Diaw per problemi fisici. Il Bari che si presenterà a Como è in piena emergenza tra infortuni e le squalifiche di Sibilli e Di Cesare che privano Iachini dell’uomo più importante in attacco e di quello che fino a questo momento ha retto la difesa. Scelte obbligate per quanto riguarda il reparto difensivo, mentre in attacco il tecnico marchigiano cercherà di scegliere chi è più libero mentalmente di affrontare una gara difficile come quella del Sinigaglia. Il primo cambiamento sarà tra i pali: Brenno è reduce da ben sette gare consecutive in cui ha subito gol e lascerà il posto a Marco Pissardo, che giocherà per la seconda volta dopo lo spezzone a La Spezia. Si dovrebbe tornare alla difesa a quattro, vista anche l’assenza del capitano, con il rientrante Matino al fianco di Vicari, Ricci a sinistra e uno tra Dorval e Pucino a destra. In mezzo al campo, smaltito l’attacco influenzale, Benali riprenderà il posto in regia con Maita e uno tra Lulic ed Edjouma al suoi fianchi. In attacco, con Diaw che ha accusato un nuovo problema muscolare, si potrebbe rivedere Puscas dal primo minuto. Accanto a lui Morachioli e Aramu, anche se la sorpresa Nasti non è da escludere. Da tenere sott’occhio anche Colangiuli per cui l’allenatore, anche se sbagliando il nome, ha espresso parole d’apprezzamento.

