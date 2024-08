Il Cesena irrompe nella trattativa Partipilo: si attende un rilancio del Bari

Quella per aggiudicarsi le prestazioni di Anthony Partipilo è diventata una vera e propria corsa a due, con Bari e Cesena protagonisti. Il fantasista pugliese è in uscita dal Parma, società che ha già ricevuto un’offerta ufficiale da parte del Cesena. Il calciatore tra le due destinazioni preferirebbe Bari, ed è il motivo per il quale si attende ora un rilancio da parte della società biancorossa. Il Cesena spinge ed è al momento in vantaggio, ma il tutto resta nelle mani del Bari, che può far leva sulla volontà del calciatore. Se arriverà un rilancio, Anthony Partipilo diventerà un nuovo calciatore dei galletti. In caso contrario, vestirà la casacca bianconera del Cesena.

