Il Casarano si salva al 90’ con la Palmese: finisce 3-3

Clamoroso 3-3 tra Casarano e Palmese al ‘Capozza’. La formazione di casa raggiunge il pari al 90’ grazie ad un rigore trasformato da Malcore. Emozioni infinite nei 98’ minuti di gioco. Casarano in vantaggio all’8’ con Saraniti. Pareggio della Palmese al 9’ con Orefice. Ospiti in vantaggio dopo appena un minuto con Volpe. Ma non è finita perché la Palmese trova anche il 2-3 grazie a un autogol di Alloj che respinge nella sua porta un tiro a carambola di Volpe. Si va così negli spogliatoi. Nella ripresa la Palmese resta in dieci per l’espulsione di Volpe. Il Casarano nel finale prima sbaglia un calcio di rigore con Malcore e poi ne segna un altro al 90’ con lo stesso Malcore. Finisce 3-3.

