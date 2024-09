Fidelis Andria al tappeto: la Virtus Francavilla passa 0-1

Basta una rete di De Luca nella ripresa alla Virtus Francavilla per sbancare il “Degli Ulivi”: 0-1 il finale, con la prima sconfitta stagionale della Fidelis Andria che non riesce proprio a vincere in questo inizio di campionato. Nel finale, contestazione per la squadra di mister Danucci.

