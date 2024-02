Il canale dei Fani a Salve, da valle a cimitero degli elefanti

Lecce – Un valle che negli ultimi anni aveva assunto un’aurea magica grazie a quei tronchi d’albero di ulivo ormai secchi a causa della Xylella ma che “grazie” alla rigogliosa crescita della pianta alloctona, nota come Ipomea, che in quell’area aveva trovato le condizioni ideali per proliferare, avevano assunto la forma di elefanti verdi. Una sorta di universo parallelo, magico, nel quale il tempo si fermava e dove la cripta di San Pantaleone vegliava con discrezione. Una scelta, quella di tagliare i tronchi e l’edera esotica che certamente risulta necessaria anche per tutelare l’ambiente circostante ma che toglie un velo di magia alla valle dei Fani.

