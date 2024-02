Lecce, il villaggio delle figurine in piazza Mazzini

Lecce – Un gesto, quello di scartare la bustina delle figurine che ognuno ha compiuto almeno una volta nella propria vita, una sorta di rito che schiude uno scrigno dei desideri dove all’interno può trovare i propri eroi del mondo del calcio. E poi via a scambi e vere e proprie contrattazioni per completare quell’album tanto amato dai più piccoli ma anche da chi non lo è più, come Simone Tiribocchi ex bomber anche del Lecce testimonial d’eccezione.

