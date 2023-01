PALERMO – Il Bari si impantana a Palermo. In una serata condizionata da pioggia e vento la decide Marconi, che condanna i biancorossi alla terza sconfitta in campionato. In cronaca: il Bari parte meglio, Ceter ha una grossa occasione al 4’ quando Mazzotta gli serve il pallone da sinistra: la conclusione ravvicinata del colombiano è respinta da Pigliacelli con i piedi. Al minuto 36 è il vicecapocannoniere del campionato Brunori a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un corner: Caprile risponde deviando in angolo. Occasionissima Bari al 43’: Marconi e Pigliacelli non si capiscono, Ceter prova il pallonetto da pochi passi ma il pallone si perde di pochissimo fuori. Un minuto più tardi Dorval si addormenta favorendo l’intervento di Sala: Caprile respinge in angolo. Nella ripresa il Bari si presenta con Salcedo al posto di Ceter. Al 14’ biancorossi pericolosissimi: palla di Folorunsho per Cheddira che prende alle spalle il difensore del Palermo e si presenta a tu per tu con Pigliacelli che è bravo ad opporsi. Al 37’ l’episodio che decide la partita. Il Bari non riesce a liberare su un cross da destra, Marconi anticipa tutti e mette alle spalle di Caprile. Mignani perde Cheddira al 90’: l’attaccante si fa espellere per una gomitata a Saric. Finisce così, ora una settimana per dedicarsi alla preparazione della gara contro il Perugia e agli ultimi giorni di calciomercato.

