Hub in piazza Libertà a Margherita, nessuna risposta su regolarità installazione

MARGHERITA DI SAVOIA – Nessuna risposta da amministrazione comunale e ufficio tecnico. Tiene ancora banco la presenza dell’hub modulare in piazza Libertà a Margherita di Savoia, che sarebbe contrario al regolamento comunale relativo all’occupazione delle piazze con stand commerciali. Restano la manifestazione d’interesse e la sponsorizzazione del marchio d’abbigliamento in favore del Comune, ma non ci sarebbero le autorizzazioni necessarie per l’installazione.

La non risposta non stoppa la polemica, al contrario si continua a valutare e attendere l’intervento delle autorità locali per far luce sulla regolarità dell’hub.

