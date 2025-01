Gravina, Maule: “Con la Palmese cercheremo un riscatto di risultati”

In vista del match contro la Palmese, sono intervenuti durante la conferenza stampa pre-partita due componenti del Gravina: il responsabile dell’area tecnica Gabriel Maule e Alessandro Manes, neo-acquisto gialloblù. Di seguito, le loro dichiarazioni.

Responsabile dell’area tecnica Gabriel Maule



Sulla Palmese:

“Sicuramente sarà un incontro impegnativo. Incontriamo una squadra organizzata benissimo in difesa e con molta qualità in avanti. Domani giochiamo in un campo che ci permetterà di portare i nostri principi di gioco. Cercheremo un riscatto di risultati. La Palmese è una squadra che gioca a calcio, cinica. Mi aspetto una partita in cui saranno protagonisti i nostri difensori. Voglio vedere cattiveria sotto porta”.

Sul possibile esonero di Tiozzo:

“Noi tutti siamo legati ai risultati, che sono l’unica cosa che conta. Dobbiamo vivere partita dopo partita. Sono abituato a pensare positivo, perché questo lavoro ti permette di essere in discussione da una partita all’altra. Non penso che sia il risultato di una partita a decidere le sorti di un allenatore, soprattutto dopo un girone chiuso a 24 punti”.

Su Keita:

“È un ottimo giocatore, sappiamo che ha un potenziale elevatissimo. È un calciatore che ha avuto qualche problema di inserimento in uno scacchiere tattico che non sempre lo ha visto fare bene ciò che il mister gli ha chiesto. Il suo mancato impiego è dovuto a un percorso per farlo crescere sotto l’aspetto mentale”.

Sull’operazione Manes:

“Lo ringrazio per aver preso in considerazione la possibilità di tornare con noi, in una piazza dove è stato protagonista di una grandissima salvezza. È stata una scelta fatta per completare il pacchetto difensivo. Lui fa parte dei cinque centrali che possono permettere a Tiozzo di fare le scelte migliori”.

Sulle possibili uscite:

“Fino ad oggi abbiamo effettuato le operazioni in uscita che dovevamo fare. Finché il mercato resterà aperto, ci guarderemo intorno per migliorarci. Non c’è nessun obiettivo specifico”.

Le parole di Alessandro Manes:

“Ho trovato una squadra che lavora seriamente e con molto entusiasmo, con uno staff molto preparato. Ci prepariamo a questa partita, sapendo di affrontare una trasferta difficile, ma noi andiamo lì con il coltello fra i denti, pronti a dare battaglia. Porto nel cuore la cavalcata fatta due anni fa, che rappresenta la mia più grande soddisfazione personale. Adesso guardiamo al futuro: siamo qui per fare un grande girone di ritorno. Dobbiamo sempre stare molto attenti, perché le squadre si rinforzano. Dobbiamo continuare e fare meglio del girone d’andata”.

