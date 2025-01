Barletta, De Candia: “Corato squadra mentalizzata, in campo con i migliori”

Riannodare il filo con i tre punti in attesa del primo atto della finale di Coppa Italia contro il Galatina. Questo l’obiettivo a breve termine da centrare per il Barletta che dopo il pareggio a reti bianche contro il Manduria, deve necessariamente tornare a fare la voce grossa in campionato. I biancorossi attendono un Corato dall’andamento altalenante, ancorato in zona playout a causa dei cinque punti di penalizzazione e reduce da due sconfitte consecutive contro Foggia Incedit e Galatina. L’impressione, in ogni caso, è che servirà una prestazione convincente per cancellare la gara del “Dimitri”, dove Strambelli e compagni hanno alzato i ritmi solo nel secondo tempo.

Buone notizie dall’infermeria, intanto, per mister De Candia che in vista del Corato recupera sia Andrea Lobosco che Riccardo Lattanzio. Assente Giuseppe Pinto, pronto per la finale di Coppa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author