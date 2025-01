Taranto-Messina 0-1: infinito disastro rossoblu

Il Messina interrompe la propria serie negativa e torna a vincere grazie alla rete di Pierluca Luciani, decisiva nel match con il Taranto, sempre più ultimo in classifica. Per i pugliesi, all’ottava sconfitta consecutiva, la retrocessione sembra ormai inevitabile, manca solo la matematica.

Alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, a porte chiuse, il gol arriva al 79’: un errore grossolano di Marong consente ad Anatriello di servire Luciani, che insacca facilmente la terza rete stagionale. Per il Taranto la situazione si aggrava ulteriormente all’87’ con l’espulsione diretta di Guarracino, punito per un fallo su Adragna.

Nonostante un avvio equilibrato, le poche occasioni create dai rossoblù si sono spente tra imprecisione e l’attenzione di Krapikas. Tra i migliori in campo, Del Favero ha limitato il passivo, ma il pessimo rendimento difensivo dei suoi compagni, su tutti Marong (voto 3), ha segnato l’esito della gara.

Il Messina, guidato da Modica, ritrova punti vitali in classifica, mentre per il Taranto di Bisignano il cammino verso la salvezza sembra ormai un’utopia.

LA CRONACA

90’+5’ MESSINA: Ammonito 🟨 Adragna.

90’+3’ SOSTITUZIONE TARANTO: fuori Mastromonaco dentro Zerbo.

90’ TARANTO: ammonito 🟨 Mastromonaco per comportamento non regolamentare.

87’ TARANTO: piove sul bagnato per i rossoblu, che restano in 10. Espulso 🟥 Guarracino: rosso diretto per fallo su Adragna.

82’ SOSTITUZIONE TARANTO: Bisignano ne manda in campi altri due, Garau e Locanto per Battimelli e Vaughn.

‼️ 81’ MESSINA: Luciani vicinissimo al raddoppio: Marong, come al solito, lo perde, ma sulla conclusione è Del Favero a superarsi.

‼️ 79’ GOL DEL MESSINA: ⚽️ Luciani! Solito erroraccio di Marong, il peggiore dei suoi, che spiana la strada ad Anatriello il quale serve di prima intenzione Luciani che nel cuore dell’area deve solo appoggiare nella porta vuota. Terza rete in campionato per Luciani, che non segnava dalla 5a Giornata.

74’ SOSTITUZIONE MESSINA: terzo avvicendamento per Modica: il 2006 Adragna prende il posto di Lia.

74’ SOSTITUZIONE TARANTO: due cambi anche per Bisignano: Fiorani e Giovinco lasciano il posto a Schirru e Zigoni.

64’ TARANTO: ripartenza rossoblu orchestrata da Mastromonaco, che dalla destra sventaglia dall’altra parte per Verde, il cui destro in area non è preciso e termina alto.

61’ TARANTO: ammonito 🟨 Speranza per gioco falloso.

61’ SOSTITUZIONE MESSINA: primo cambi della partita. Modica ne manda in campo due: Salvo e Luciani per Petrucci e Cominetti.

59’ MESSINA: ammonito 🟨 Pedicillo per proteste.

57’ TARANTO: sulla punizione di Giovinco, salta Speranza, ma colpisce male e il pallone si spegne sul fondo

57’ MESSINA: ammonito 🟨 Morleo per gioco falloso.

52’ MESSINA: Cominetti, servito da Morleo, spara dal limite, ma sulla traiettoria c’è Fiorani che devia in angolo.

48’ MESSINA: ammonito il tecnico 🟨 Modica per proteste.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Dopo un minuto di recupero, si chiude una prima frazione sostanzialmente equilibrata. Un’occasione per parte, ma il risultato non si schioda dallo 0-0.

40’ TARANTO: ammonito 🟨 Papazov per gioco falloso.

34’ TARANTO: Guarracino riceve da Mastromonaco, scocca il destro dal limite, ma Krapikas è attento e blocca a terra.

32’ MESSINA: altro tentativo dalla distanza, Cominetti prova a sorprendere Del Favero che blocca senza patemi.

30’ MESSINA: conclusione potente dai 30 metri circa di Anzelmo, non inquadra la porta.

‼️ 22’ TARANTO: enorme palla-gol per la squadra di Bisignano. All’interno dell’area, piattone di Mastromonaco salvato sulla linea da Marino. Rossoblu a un passo dal vantaggio.

‼️ 15’ MESSINA: super occasione per i siciliani. Sul cross dalla sinistra di Morleo, Anatriello, tutto solo nel cuore dell’area, colpisce di testa, ma trova sulla sua strada un ottimo Del Favero a dirgli di no.

4’ MESSINA: ammonito 🟨 Cominetti per gioco falloso. L’arbitro, il giovane Antonio Liotta, fa subito capire chi comanda in campo.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

TARANTO-MESSINA 0-1

RETI: 79’ Luciani (M)

TARANTO 3411: Del Favero 6,5; Papazov 5.5, Marong 3, Verde 5; Mastromonaco 6 (90’+3’ Zerbo), Fiorani 5 (74’ Schirru 5,5), Speranza 5, Vaughn 5 (82’ Locanto sv), Guarracino 3,5; Giovinco 5 (74’ Zigoni); Battimelli 4 (82’ Garau). Panchina: Meli, Caputo, Sacco, Lenti, Pastore, Fiorentino. All. Bisignano sv.

MESSINA 433: Krapikas 6; Lia 5,5 (74’ Adragna), Ndir 6,5, Marino 6,5, Morleo 6; Anzelmo 6, Petrucci 5 (61’ Salvo), Garofalo 6; Cominetti 5,5 (61’ Luciani 6,5), Anatriello 6, Pedicillo 6. Panchina: Curtosi, Mameli, Di Palma. All. Modica.

ARBITRO: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia 6. Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Ionut Eusebio Nechita di Lecco. Quarto ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta.

AMMONITI: Cominetti, Modica, Morleo, Pedicillo (M); Papazov, Speranza, Mastromonaco (T).

ESPULSI: Guarracino (T) all’87’ per rosso diretto.

NOTE: angoli 2-6. Recuperi: 1’/5. Partita giocata a porte chiuse alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana per l’indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone, interessato da una significativa ristrutturazione per i Giochi del Mediterraneo 2026. Prima del fischio d’inizio, minuto di silenzio per ricordare Fabio Cudicini, ex portiere di Milan e Roma, scomparso mercoledì 8 gennaio a 89 anni.

