Giustizia, Lacarra (PD): ‘Riforma per indebolire magistratura’

“Con il DDL Giustizia il Governo Meloni smonta un altro pezzo di Costituzione, minandone pericolosamente gli equilibri. Non c’è un solo aspetto di questa riforma che sia condivisibile, né sulla separazione delle carriere, né sul sorteggio per CSM e Alta Corte.” Così in una nota Marco Lacarra, deputato pugliese del Partito Democratico. “Quando si mette mano alla giustizia per farne una bandierina elettorale i risultati non possono che essere questi: caos e magistratura indebolita nella sua indipendenza e autonomia. Questa riforma, come tutte le altre, vuole realizzare un Paese più debole per rafforzare il potere di chi è al Governo”, conclude Lacarra.

